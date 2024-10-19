Банк России предложил меры для борьбы с мошенниками в кредитовании

В Банке полагают, что эти меры защитят россиян, которые под воздействием злоумышленников оформляют кредиты и отдают им средства.

Банк России предложил меры по борьбе с мошенниками в кредитной сфере. Об этом сообщается на сайте Банка.

Предлагается ввести период охлаждения для потребительских кредитов в 50-200 тысяч рублей в четыре часа, а более 200 тысяч рублей — 48 часов между заключением договора и получением денег.

Кредиторы должны проверять заявки на наличие признаков мошенничества и предупредить заемщика. Банк, который выдаст кредит с нарушением антимошеннических норм, не сможет требовать вернуть эти средства.

Также микрофинансовые организации должны будут зачислять заем на счет только в случае, если сведения о заемщике и получателе денег совпадают. Если информация о человеке есть в базе банка о подозрительных счетах, то отказать.

В Банке России полагают, что эти меры защитят россиян, которые под воздействием злоумышленников оформляют кредиты и отдают им средства.