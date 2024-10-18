Женщина украла кусты роз из Нижнего городского парка в Рязани

По данному факту написано заявление в полицию.

Женщина украла кусты роз из Нижнего городского парка в Рязани. Об этом сообщил Муниципальный центр управления города.

Акт вандализма произошел в пятницу, 18 октября, в 5:33. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

«Заявление в полицию подано, администрация города передала внешние данные женщины и записи с других камер, с помощью них будет идентифицирована личность любительницы цветов. Ее ждет крупный штраф», — говорится в сообщении.

В МЦУ призвали рязанцев беречь городские пространства.