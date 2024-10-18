В субботу в Рязанскую область придут заморозки

В субботу, 19 октября, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман.

В субботу в Рязанскую область придут заморозки. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В субботу, 19 октября, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Ветер северо-восточный, северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до -2, +3 градусов, днем прогреется до +4,+9 градусов.