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В субботу в Рязанскую область придут заморозки
В субботу, 19 октября, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман.

В субботу в Рязанскую область придут заморозки. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В субботу, 19 октября, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Ветер северо-восточный, северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до -2, +3 градусов, днем прогреется до +4,+9 градусов.