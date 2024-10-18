В Сараях поймали пьяного водителя
Алкотестер показал 0,764 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
В Сараях на улице Базарной полицейские поймали пьяного водителя на автомобиле «ВАЗ-21074». Об этом в пятницу, 18 октября,
Отмечается, что алкотестер показал 0,764 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчину отстранили от управления автомобилем и составили на него административный протокол по статье 12.8 части 1 КоАП.
Нарушителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.
Фото ИД «Пресса» предоставили в районном отделе полиции