В Сараях поймали пьяного водителя

Алкотестер показал 0,764 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Сараях на улице Базарной полицейские поймали пьяного водителя на автомобиле «ВАЗ-21074». Об этом в пятницу, 18 октября, сообщил ИД «Пресса».

Отмечается, что алкотестер показал 0,764 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчину отстранили от управления автомобилем и составили на него административный протокол по статье 12.8 части 1 КоАП.

Нарушителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Фото ИД «Пресса» предоставили в районном отделе полиции