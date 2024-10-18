В Рязанской области зафиксировали прирост налоговых доходов на 15,6%

Об этом сообщила зампред правительства Юлия Швакова на публичном докладе в пятницу, 18 октября. Она отметила, что в 2023 году налоговые и неналоговые доходы Рязанской области выросли на 8,3%. По ее словам, в наибольшей степени это связано с производственным сектором.

В Рязанской области зафиксировали прирост налоговых и неналоговых доходов за семь месяцев 2024 года на 15,6%. Об этом сообщила зампред правительства Юлия Швакова на публичном докладе в пятницу, 18 октября.

Швакова отметила, что в 2023 году налоговые и неналоговые доходы Рязанской области выросли на 8,3%. По ее словам, в наибольшей степени это связано с производственным сектором.

Рост выпуска продукции заметили в секторе готовых металлических изделий, производства автомобилей и транспорта, деревообработки, пищевых продуктов, радиоэлектронной промышленности.

«Экономика региона устойчива в условиях санкций. Для сохранения этой тенденции будем использовать параллельных импорт, развитие импортозамещения, обеспечение технологического суверенитета», — отметила зампред.