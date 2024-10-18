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В Рязанской области назначены два заместителя министра культуры
Ранее у Елены Васильевой был один заместитель министра — Елена Солохина. Теперь появились еще два — Дарья Стерлигова и Наталья Кравченко.

В Рязанской области назначены два заместителя министра культуры. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Ранее у Елены Васильевой был один заместитель министра — Елена Солохина. Теперь появились еще два — Дарья Стерлигова и Наталья Кравченко.

Напомним, Васильева заняла пост главы регионального минкульта 18 сентября.