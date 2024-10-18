В Рязанской области назначены два заместителя министра культуры
Ранее у Елены Васильевой был один заместитель министра — Елена Солохина. Теперь появились еще два — Дарья Стерлигова и Наталья Кравченко.
В Рязанской области назначены два заместителя министра культуры. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Ранее у Елены Васильевой был один заместитель министра — Елена Солохина. Теперь появились еще два — Дарья Стерлигова и Наталья Кравченко.
Напомним, Васильева заняла пост главы регионального минкульта 18 сентября.