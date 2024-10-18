Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 19
Вск, 20
Пнд, 21
10°
ЦБ USD 96.42 -0.73 19/10
ЦБ EUR 104.86 -0.9 19/10
Нал. USD 95.50 / 96.21 18/10 18:20
Нал. EUR 104.40 / 105.30 18/10 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
15 октября 14:33
4 760
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
15 395
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
38 285
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
26 444
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани выросло число уезжающих с городских железнодорожных вокзалов пассажиров
Их количество за девять месяцев увеличилось более чем на 15%.

В Рязани выросло число уезжающих с городских железнодорожных вокзалов пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В январе-сентябре этого года с железнодорожных вокзалов Рязань-1 и Рязань-2 отправлено 1,4 миллиона пассажиров, что на 15,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

Из них в пригородном сообщении перевезено 889 тысяч человек (+19,6%), в дальнем следовании — 497 тысяч человек (+8%).