В Рязани выросло число уезжающих с городских железнодорожных вокзалов пассажиров
Их количество за девять месяцев увеличилось более чем на 15%.
В Рязани выросло число уезжающих с городских железнодорожных вокзалов пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
В январе-сентябре этого года с железнодорожных вокзалов Рязань-1 и Рязань-2 отправлено 1,4 миллиона пассажиров, что на 15,4% больше, чем за тот же период прошлого года.
Из них в пригородном сообщении перевезено 889 тысяч человек (+19,6%), в дальнем следовании — 497 тысяч человек (+8%).