В Рязани выросло число уезжающих с городских железнодорожных вокзалов пассажиров

Их количество за девять месяцев увеличилось более чем на 15%.

В Рязани выросло число уезжающих с городских железнодорожных вокзалов пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В январе-сентябре этого года с железнодорожных вокзалов Рязань-1 и Рязань-2 отправлено 1,4 миллиона пассажиров, что на 15,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

Из них в пригородном сообщении перевезено 889 тысяч человек (+19,6%), в дальнем следовании — 497 тысяч человек (+8%).