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В Рязани состоится открытие 14 сезона Ночной хоккейной лиги
Начало праздника в 17:00, вход свободный.

В воскресенье, 20 октября, во Дворце спорта «Олимпийский» пройдет торжественное открытие 14 сезона регионального этапа Всероссийского фестиваля среди любительских команд Ночной хоккейной лиги.

В этом сезоне на лед выйдет 50 команд-участниц, которые сыграют в четырех дивизионах: «Любитель 40+", «Любитель 50+", «Лига Надежды», «Лига Мечты».

Всего же в чемпионате пройдет 430 игр, в которых примут участие более 1000 хоккеистов-любителей — жителей Рязанской области.

В рамках открытия состоится концертно-развлекательная программа, для зрителей организаторы праздника подготовили лазерное шоу, Шоу барабанщиков, выступление Мастера спорта России по фигурному катанию Ангелины Козыревой и Рязанского балета на льду, а также розыгрыш призов.

В церемонии открытия примут участие почетные гости и легенды хоккея.

Начало праздника в 17:00, вход свободный.

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