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В Рязани с начала года за незаконную торговлю оштрафовали почти две тысячи человек
Общая сумма наложенных штрафов составила 3 633 800 рублей.

В Рязани с начала года за незаконную торговлю оштрафовали почти две тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С начала 2024 года 1661 нарушитель привлечен к административной ответственности за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области и органами местного самоуправления Рязанской области.

Общая сумма наложенных штрафов составила 3 633 800 рублей.