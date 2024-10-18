В Рязани с начала года за незаконную торговлю оштрафовали почти две тысячи человек
Общая сумма наложенных штрафов составила 3 633 800 рублей.
В Рязани с начала года за незаконную торговлю оштрафовали почти две тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
С начала 2024 года 1661 нарушитель привлечен к административной ответственности за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области и органами местного самоуправления Рязанской области.
Общая сумма наложенных штрафов составила 3 633 800 рублей.