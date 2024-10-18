В Рязани пассажир иномарки распылил из окна баллончик в сторону другой машины

Инцидент произошел на Муромском шоссе.

В Рязани пассажир иномарки распылил из окна баллончик в сторону другой машины. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Инцидент произошел на Муромском шоссе.

«Еду я по Северке в Глобус. Упираюсь в это авто, не прижимала, не сигналила. Просто еду сзади. И тут из окна чел начинает поливать из баллончика», — написала автор публикации.

Водитель добавила, что увидела на светофоре, как мужчина оттирал руки салфеткой после того, как предположительно попал на себя содержимым аэрозоля.