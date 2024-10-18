В Рязани осудили мужчину за избиение двоих полицейских

Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

В Рязани осудили мужчину за избиение двоих полицейских. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что подсудимый в состоянии алкогольного опьянения был задержан сотрудниками полиции.

В ходе доставления на служебном автомобиле в отдел мужчина нанес удар в область лица одному из полицейских и начал сдавливать его шею, а второго — ударил ногой в область головы. После этого его противоправные действия удалось предотвратить.

Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.