В РПЦ попросили доработать закон о пропаганде чайлдфри с учетом монашества

Московская патриархия направила обращение авторам пакета законопроектов с просьбой учесть эту позицию к следующему слушанию и внести соответствующие поправки.

В РПЦ попросили доработать закон о пропаганде чайлдфри с учетом монашества. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщили «Известия» со ссылкой на правовое управление Московской патриархии.

Как отметила руководитель структуры игуменья Ксения (Чернега), данный законопроект заслуживает поддержки. Однако в текущей редакции под запретом может оказаться распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, исключающем деторождение.

Московская патриархия направила обращение авторам пакета законопроектов с просьбой учесть эту позицию к следующему слушанию и внести соответствующие поправки.