В России зафиксировали вспышку микоплазменной пневмонии

По данным Роспотребнадзора, чаще всего выявляют инфекционное происхождение заболевания.

В России зафиксировали вспышку микоплазменной пневмонии. Об этом сообщает Газета.RU.

Заболевание распространилось на 16 регионов России.

Отмечается, что школы массово вводят карантин в Коми, Удмуртии, Свердловской, Томской, Омской, Вологодской, Ленинградской, Костромской, Псковской и других областях.

По данным Роспотребнадзора, чаще всего выявляют инфекционное происхождение заболевания.