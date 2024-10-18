В России зафиксировали вспышку микоплазменной пневмонии
По данным Роспотребнадзора, чаще всего выявляют инфекционное происхождение заболевания.
В России зафиксировали вспышку микоплазменной пневмонии. Об этом сообщает Газета.RU.
Заболевание распространилось на 16 регионов России.
Отмечается, что школы массово вводят карантин в Коми, Удмуртии, Свердловской, Томской, Омской, Вологодской, Ленинградской, Костромской, Псковской и других областях.
По данным Роспотребнадзора, чаще всего выявляют инфекционное происхождение заболевания.