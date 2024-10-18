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В России подорожают продукты компании 1С
В 2025 году стоимость основной части продуктов вырастет на 14%, лицензии на рабочие места — на 10%, еще на некоторые позиции — на 18%.

В России подорожают продукты компании 1С. Об этом пишет РБК со ссылкой на основателя компании Бориса Нуралиева.

В 2025 году стоимость основной части продуктов вырастет на 14%, лицензии на рабочие места — на 10%, еще на некоторые позиции — на 18%.

Отмечается, что повышение цен плановое и не станет проблемой для клиентов компании.

Компания решила повысить цены из-за «достаточно заметного» роста затрат на разработку.