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В России хотят ограничить пользование электросамокатами детям до 16 лет
Кроме того, необходимо будет получить соответствующие права.

В России хотят ограничить пользование электросамокатами детям до 16 лет. Об этом пишут «Известия».

Также хотят ввести получение удостоверения.

Кроме того, власти могут запретить самокатчикам передвигаться по тротуарам и проезжей части. Однако для реализации этой части инициативы сначала необходимо создать соответствующую инфраструктуру.

Эксперты отмечают, что контролировать исполнение требований можно будет только при использовании арендных СИМ. Владельцев же частных электросамокатов отследить практически невозможно.