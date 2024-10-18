В Приморье мать бросила трехлетнего сына на остановке

В Приморье мать бросила трехлетнего сына на остановке. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщили в Telegram-канале «Плохие новости».

Отмечается, что ребенка заметил проезжающий мимо водитель. Позже полицейские доставили мальчика к медикам и стали искать его родителей. Как пишет канал, отец ребенка живет в Подмосковье, он отказывался от сына, потому в свидетельстве о рождении не указан.

Уточняется, что мать мальчика нашли в квартире, но дверь она не открыла. По предварительной информации канала, женщина была под воздействием запрещенных веществ.

«Теперь, по данным прокуратуры, проходит по статье об оставлении в опасности — ей грозит до года за решеткой. Мальчика после обследования передали в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», — заключили в посте.