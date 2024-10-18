В полиции рассказали подробности ДТП на улице Маяковского в Рязани
Двое водителей, а также четырехлетняя девочка обращались за медпомощь.
В полиции рассказали подробности ДТП на улице Маяковского в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Авария случилась в четверг, 17 октября, вблизи дома № 41 по улице Маяковского.
По предварительной информации, 22-летний рязанец на «Ладе Калина», столкнулся с «Рено Логан».
Двое водителей, а также четырехлетняя девочка обращались за медпомощь.
Проводится проверка.