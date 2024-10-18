В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за неделю

За неделю ВСУ потеряли примерно 15 495 военнослужащих. В плен за неделю сдались 48 украинских военных.

В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за неделю. Сводку опубликовали в официальном Telegram-канале министерства 18 октября.

За неделю ВСУ потеряли примерно 15 495 военнослужащих. В плен за неделю сдались 48 украинских военных.

За прошедшую неделю российские войска освободили Михайловку и Красный Яр в ДНР.

ВС РФ нанесли 36 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА за неделю по объектам энергетики, аэродромам и местам дислокации наемников.

Средства ПВО за неделю сбили 2 управляемые ракеты «Нептун», 29 реактивных снарядов HIMARS, 374 БПЛА.