В Касимове неизвестный сбил женщину и скрылся с места

ДТП случилось вечером 17 октября на дороге Ряжск — Касимов — Нижний Новгород.

В Касимове неизвестный сбил женщину и скрылся с места. Об этом пишет ИД « Пресса ».

ДТП случилось вечером 17 октября на дороге Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. Неизвестный сбил 47-летнюю жительницу Касимовского района, которая шла по обочине. После ДТП водитель скрылся, женщина госпитализирована.

Полиция разыскивает очевидцев аварии. Их просят звонить по телефонам: 2-44-26, +7 (49131) 2-24-18 или обращаться по адресу: Касимов, ул. Рязанский спуск, д. 4.