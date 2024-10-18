В Хабаровске поймали 23-летнего наркокурьера из Рязани

Возбуждено уголовное дело.

В Хабаровске поймали 23-летнего наркокурьера из Рязани. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что наряд ППС остановил на улице пешехода. Во время проверки документов гражданин стал заметно нервничать. Патрульные поинтересовались, имеются ли при нем запрещенные вещества. Молодой человек отвечал уклончиво.

Полицейские вызвали следственно-оперативную группу. В карманах одежды 23-летнего жителя Рязани сотрудники обнаружили 44 завернутых в полимерную пленку свертка с гашишем.

После рязанец показал, где спрятал еще семь закладок с наркотиком.

Возбуждено уголовное дело.