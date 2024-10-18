В Госдуме заявили о резком росте зарплат россиян

За год он составил почти 21%.

В Госдуме заявили о резком росте зарплат россиян. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на депутата Светлану Бессараб.

По ее словам, за год увеличение составило почти 21% — в среднем, это 87 тысяч рублей на федеральном уровне.

«Когда мы достигли исторического минимума по безработице, обратной стороной этой медали получили одновременно и высокий спрос на рабочую силу. Работодатели в условиях новых возможностей начали конкурировать за право привлечения работника, а это означает и увеличение зарплат, и улучшение условий труда», — объяснила политик.

По словам парламентария, на росте оплаты труда также сказалась борьба с нелегальной трудовой миграцией.