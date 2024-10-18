Трамп заявил, что Украина проиграла войну

По словам кандидата в президента США, Украины больше нет.

Трамп заявил, что Украина проиграла войну. Об этом пишет URA.RU.

По словам кандидата в президента США, Украины больше нет.

«Эта война проиграна. Каждый город практически снесен с лица земли. Все их красивые, золотые купола уже сброшены, раздавлены. Там не осталось городов. Каждое здание разрушено», — сказал Трамп.

Он также назвал Зеленского одним из величайших торгашей в мире.

«Каждый его визит к нам заканчивается тем, что мы даем ему 100 млрд долларов. Кому еще в истории удалось получить столько денег?» — задался вопросом Трамп.