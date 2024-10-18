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Рязанский приборный завод присоединился к Всероссийской акции «Неделя без турникетов»

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) участвует в акции «Неделя без турникетов» для учащихся школ, колледжей и вузов. В октябре завод посетят порядка 400 человек.

Музей ГРПЗ распахнул двери для учащихся рязанских образовательных учреждений № 19/25, 71, 14, 35, 3, 9/31, 60/61, школьников из Полянской, Заокской, Захаровской, Екимовской, Заборьевской, Окской, Большекоровинской, Баграмовской, Льговской школ, а также студентов Рязанского политехнического колледжа и академии ФСИН России.

Музейная экспозиция документы, фотографии и продукция, представленные вниманию гостей, наглядно демонстрируют историю предприятия, которому в этом году исполняется 106 лет. Часть программы — знакомство с производством. В числе подразделений, которые увидели учащиеся и студенты, производственно-технические комплексы печатных плат, микроэлектронной техники, механообработки и переработки пластмасс. Работники завода рассказали ребятам об оборудовании и технологиях, применяемых для выполнения производственных задач.

«Наш завод — одно из крупных промышленных предприятий региона, выпускает высокотехнологичную продукцию. В процессе производства участвуют специалисты различных профессий, в том числе управленческие кадры, инженеры, экономисты, рабочие. Мы заинтересованы в молодых профессиональных кадрах. Акция „Неделя без турникетов“ — одно из социально-значимых мероприятий по профориентации. Молодежи важно рассказывать о промышленности. Ведь на экскурсиях ребята имеют уникальную возможность своими глазами увидеть, какие технологии применяются для выпуска продукции для разных отраслей, познакомиться поближе с производством, задать интересующие вопросы специалистам, из первых уст получить информацию об условиях труда и заработной плате. Многие из них после посещения завода определяются с будущей профессией. Важно, чтобы молодежь оставалась в своем регионе, здесь находила себе работу, строила карьеру», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Всероссийскую акцию «Неделя без турникетов» проводит Союз машиностроителей России с 2015 года. Она направлена на повышение у молодежи интереса к инженерно-техническим специальностям, популяризацию профессий, востребованных на рынке труда, развитие кадрового потенциала машиностроительной отрасли. Ведущие государственные корпорации, машиностроительные холдинги и предприятия принимают активное участие в ее организации и проведении.