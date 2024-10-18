Рязанские полицейские выдворили и депортировали восьмерых мигрантов

В сопровождении судебных приставов иностранцы отправились в аэропорт «Домодедово», после чего за свой счет вылетели в страны гражданской принадлежности.

Рязанские полицейские выдворили и депортировали восьмерых мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Четыре гражданина стран ближнего зарубежья недавно освободились из исправительных колоний, где отбывали сроки за изнасилование, угрозу убийством, дачу взятки и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Еще четверых мигрантов полицейские уличили в нарушении сроков пребывания в России или неуплате административных штрафов.

В сопровождении сотрудников полиции и судебных приставов иностранцы отправились в аэропорт «Домодедово», после чего за свой счет вылетели в страны гражданской принадлежности.