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Рязанские полицейские выдворили и депортировали восьмерых мигрантов
В сопровождении судебных приставов иностранцы отправились в аэропорт «Домодедово», после чего за свой счет вылетели в страны гражданской принадлежности.

Рязанские полицейские выдворили и депортировали восьмерых мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Четыре гражданина стран ближнего зарубежья недавно освободились из исправительных колоний, где отбывали сроки за изнасилование, угрозу убийством, дачу взятки и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Еще четверых мигрантов полицейские уличили в нарушении сроков пребывания в России или неуплате административных штрафов.

В сопровождении сотрудников полиции и судебных приставов иностранцы отправились в аэропорт «Домодедово», после чего за свой счет вылетели в страны гражданской принадлежности.