Рязанские МФЦ планируют расширить список услуг

В следующем году их станет 453.

Рязанские МФЦ планируют расширить список услуг. Об этом сообщила зампред правительства Юлия Швакова в ходе публичного доклада в пятницу, 18 октября.

По ее словам, МФЦ в регионе оказывают 423 услуги. В следующем году добавят еще 30 услуг.

«В конечном счете необходимо прийти к тому, чтобы все государственные и муниципальные услуги можно было получить либо через МФЦ, либо на портале Госуслуг. Планируется несколько услуг сложить в одну по жизненной ситуации и в максимальном режиме обеспечить ее получение», — отметила зампред.

Юлия Швакова рассказала, что в МФЦ активно внедряются цифровые сервисы, где рязанец может самостоятельно получить услугу онлайн. Также внедрили сервис по прохождению очной аутентификации для получения усиленной квалифицированной подписи «Госключ».