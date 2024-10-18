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Рязанские депутаты в рамках многоуровневого контроля проверили состояние соцобъектов

Депутат Антон Князев в рамках многоуровневого депутатского контроля посетил село Вослебово Скопинского района, где завершается строительство школы искусств на 200 мест. Работы ведутся по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

В трехэтажном здании размещены концертный и выставочный залы, классы для занятий живописью, музыкой, хореографией и актерским мастерством. Кроме того, предполагается, что в учреждении будут преподавать основы робототехники.

Депутат Рязанской облдумы Владимир Рожков осмотрел новый сквер в поселке Сотницыно Сасовского муниципального округа. Парламентарий отметил, что с инициативой создать зеленую зону выступили местные жители.

Благоустройство заброшенной территории проходило в два этапа: сначала вырубили ветхие деревья и дикую поросль, затем проложили пешеходные дорожки, установили скамейки, высадили молодые здоровые деревья и организовали освещение.

Парламентарий добавил, что в текущем году в Сасовском округе реализуется 21 инициатива жителей: 7 — в городе Сасово и 14 — в других населенных пунктах. Всего в регионе в 2024 году конкурсный отбор прошли 193 проекта. Общая сумма финансирования из областного бюджета составила более 377 млн рублей.