Рязанская прокуратура оштрафовала подрядчика на 2,5 млн за срыв сроков строительства пожарного депо

Возбуждено административное дело.

Рязанская прокуратура оштрафовала подрядчика на 2,5 млн за срыв сроков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что между ГКУ «Управление капитального строительства Рязанской области» и ООО «ВЛ ИНЖИНИРИНГ» заключен контракт стоимостью более 54 млн рублей на выполнение работ по строительству пожарного депо в рабочем поселке Александро-Невский.

Однако подрядчик допустил нарушение сроков выполнения контрактных обязательств, в связи с чем контракт с ним был расторгнут.

Виновному лицу назначен штраф в размере более 2,5 млн рублей.