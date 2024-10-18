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Рязанцы засняли пьяного мужчину, прогуливающегося по проезжей части
По словам автора поста, видео было снято в ночь на пятницу, 18 октября.

Рязанцы засняли пьяного мужчину, прогуливающегося по проезжей части. Видео опубликовали в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

По словам автора поста, видео было снято в ночь на пятницу, 18 октября.

«Пьяный мужчина в три часа ночи без всякого страха „гуляет летной походкой“ по проезжей части на Доме художника. Водители, не гоняйте по ночам», — подписал рязанец.