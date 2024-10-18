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Рязанцы сообщили об отключении электроэнергии в Канищеве
На отсутствие света пожаловались жители улиц Станкозаводской, Интернациональной и Бирюзова.

Рязанцы сообщили об отключении электроэнергии в Канищеве. Об этом сообщили читатели в редакцию РЗН. Инфо.

На отсутствие света пожаловались жители улиц Станкозаводской, Интернациональной и Бирюзова. Также горожане рассказали об отсутствии электричества на улице Почтовой.

В ГУП РО «РГРЭС» информация об этих адресах не указана.

Ранее свет отключили на пяти улицах Рязани. Затем в список попали еще девять улиц.