Рязанца, труп которого нашли зацементированным в курятнике, убили коллеги

По словам Никешкина, тело помогла найти хозяйка частного дома, который фигуранты снимали в Подмосковье.

Пропавшего летом 2023 года рязанца, труп которого нашли зацементированным в курятнике в Подмосковье, убили коллеги по бизнесу. Об этом сообщил руководитель СК РФ по Рязанской области Владимир Никешкин в интервью газете «Рязанские ведомости».

По словам Никешкина, тело помогла найти хозяйка частного дома, который фигуранты снимали в Подмосковье.

«Женщина положительно охарактеризовала арендаторов, мол, они даже пол в курятнике зацементировали. Но нас такая хозяйственность временных жильцов насторожила. Следователи-криминалисты применили специальное оборудование и выяснили, что изпод цемента исходит трупный запах, вскрыли пол, а там — тело пропавшего», — поделился Владимир Никешкин.

Об этом сообщалось зимой 2024 года. Труп мужчины удалось найти с помощью георадара.