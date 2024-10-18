Российские бойцы «Севера» отразили две контратаки ВСУ в Курской области

Контратаки Украины отразили в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Любимовка.

Подразделения российской группировки «Север» за прошедшие сутки отразили две украинские контратаки в Курской области. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Отмечается, что контратаки Украины отразили в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Любимовка.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, а также две боевые бронемашины.