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Прокуратура возбудила дело в отношении экс-начальника управления культуры Рязани
Его подозревают в незаконном назначении аванса по еще не выполненным работам.

Прокуратура возбудила административное дело в отношении экс-начальника управления культуры Рязани (Прим. Ред. согласно открытым источникам, в тот период начальником управления культуры Рязани была Ольга Голева). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что между управлением культуры администрации Рязани и индивидуальным предпринимателем в сентябре 2023 года заключен муниципальный контракт на сумму более 24,6 млн рублей на выполнение работ по производству и установке объектов туристкой навигации в рамках реализации мероприятий «Туризм и индустрия гостеприимства».

Вместе с тем в отсутствие каких-либо оснований между сторонами заключено дополнительное соглашение о предоставлении авансового платежа в размере 49% процентов от цены контракта.

В связи с этим прокуратурой района в отношении бывшего начальника управления культуры администрации Рязани вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 4 статьи 7.32 КоАП РФ (изменение условий контракта), по результатам рассмотрения которого УФАС по Рязанской области должностное лицо привлечено к административной ответственности.