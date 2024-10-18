Прокуратура проверит качество питания в российских школах и детских садах

Соответствующее поручение дал Генпрокурор России Игорь Краснов.

Прокуратура проверит качество питания в российских школах и детских садах. Об этом пишет Ura.Ru со ссылкой на поручение Генпрокурора России Игоря Краснова.

Сотрудники ведомства также оценят, насколько правильно составлен рацион детей в образовательных учреждениях.

«К проверке поручено привлечь специалистов территориальных органов Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ФАС, чтобы оценить качество и эффективность организации питания учащихся государственных и муниципальных детских садов и школ», — сказано в официальном сообщении ведомства.

В прокуратуре объяснили, что раньше сотрудники уже провели ряд проверок к началу нового учебного года. Однако риски нарушения прав учеников школ и воспитанников детсадов, по словам представителей ведомства, остаются высокими.