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Прокуратура проверит качество питания в российских школах и детских садах
Соответствующее поручение дал Генпрокурор России Игорь Краснов.

Прокуратура проверит качество питания в российских школах и детских садах. Об этом пишет Ura.Ru со ссылкой на поручение Генпрокурора России Игоря Краснова.

Сотрудники ведомства также оценят, насколько правильно составлен рацион детей в образовательных учреждениях.

«К проверке поручено привлечь специалистов территориальных органов Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ФАС, чтобы оценить качество и эффективность организации питания учащихся государственных и муниципальных детских садов и школ», — сказано в официальном сообщении ведомства.

В прокуратуре объяснили, что раньше сотрудники уже провели ряд проверок к началу нового учебного года. Однако риски нарушения прав учеников школ и воспитанников детсадов, по словам представителей ведомства, остаются высокими.