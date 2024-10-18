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При поддержке РНПК юные экологи очистили лес от несанкционированных свалок

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») волонтерский отряд ДОУЭ «Хозяин Мещеры» школы № 47 провел «Большую уборку» в лесу села Агро-Пустынь Рязанского района.

Отмечается, что юные экологи собрали более 30 мешков мусора емкостью 250 литров.

По словам руководителя отряда Елены Енякиной, в ходе уборки дети узнали, куда исчезают старые разрушенные сараи, дома и отслужившие предметы быта. Их вывозят и бросают в лесу. В мешки складывали стекло, пенопласт, пленку, рубероид, пластик. Все это погрузили манипулятором в грузовик и вывезли на свалку.

РНПК поддерживает инициативы волонтеров-экологов «Хозяин Мещеры» с 2011 года. За это время проведено более 160 мероприятий, направленных на экологическое воспитание школьников, познание окружающего мира и исторического прошлого региона.

В этом году при поддержке нефтяников школьники посетили село Старое Зимино Захаровского района, где очистили от сухостоя территории парадного двора и парка старинной усадьбы Желтухиных.

Кроме того, юннаты приняли участие в двухдневной смене экологического просвет-лагеря «Ель ГрЭКО» в Калужской области, где познакомились с правилами раздельного сбора отходов, защитили проекты на ежегодной научно-практической конференции.

Также волонтеры участвовали в семидневных исследовательских экспедициях в Окском заповеднике, где под руководством научных сотрудников изучали редкие виды флоры и фауны, взаимосвязь природных процессов на особо охраняемой природной территории.