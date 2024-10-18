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Павел Малков: Рязанская область серьезно вкладывается в развитие экономики
Губернатор Рязанской области Павел Малков поучаствовал в VIII Московском финансовом форуме, который прошел в Центральном выставочном зале «Манеж» в пятницу, 18 октября.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поучаствовал в VIII Московском финансовом форуме, который прошел в Центральном выставочном зале «Манеж» в пятницу, 18 октября. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Глава региона выступил в качестве спикера на двух панельных сессиях, посвященных инструментам развития субъектов России, роли регионов в формировании эффективной и конкурентной экономики, точек роста, задачам бюджетной политики и национальным проектам.

Во время дискуссии губернатор рассказал, какие механизмы эффективны в регионе для экономического и инфраструктурного развития, а также отметил перспективы инициативы о создании опорных населенных пунктов по всей стране. Модераторами дискуссий выступили председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров и заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

«Очень интересная и полезная дискуссия состоялась. Обсуждали все самые острые темы. Получился прямой открытый диалог с участием федеральных министров, глав регионов, экспертов бизнеса.

Говорили, в том числе, о тех вопросах, которые именно сейчас важны при принятии новых национальных проектов, при определении правил игры на будущее, механизмов реструктуризации госдолга. Обозначили проблемы, наметили когда, в какие сроки и как они будут решаться. Ряд вопросов федеральное министерство взяло для дальнейшей проработки. Финансовый форум послужил дополнительным импульсом к тому, чтобы эффективно выстроить дальнейшую совместную работу», — сказал Павел Малков.

Он подчеркнул, что Рязанская область придерживается взвешенной бюджетной политики.

Губернатор добавил, что в регионе сейчас реализуется более 100 инвестпроектов и в целом сохраняется большой интерес к Рязанской области со стороны инвесторов. По его словам, крупному и малому бизнесу предоставляются хорошие преференции, есть возможности для ускоренного запуска новых предприятий. Кроме того, создаются индустриальные площадки с готовой инфраструктурой.

Форум организован Министерством финансов России и правительством Москвы. Ключевая тема в этом году — «Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния».