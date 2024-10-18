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На четырех рязанских улицах отключили холодную воду
Под отключение попали десятки домов.

На четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает сайт «Водоканала».

В пятницу, 18 октября, до 17:00 холодной воды не будет по адресу:

  • улица Скоморошинская, дом № 17.

До 16:00 ресурса не будет на улицах:

  • Светлой, дома №№ 1, 1 корп.1, 1 корп.2, 1 корп.3, 1 корп.4, 3, 3 корп.1, 3 корп.2, 3 корп.3, 4, 4 корп.1, 5, 5 корп.1, 5 корп.2, 5 корп.3, 6, 6 корп.1, 7, 7 корп.1, 7 корп.2, 8, 8 корп.1, 9, 9 корп.1, 9 корп.2, 10, 12, 12 корп.1, 12 корп.2, 13, 14, 14 корп.1, 14 корп.2, 15, 16, 16 корп.1, 16 корп.2, 17, 18, 19, 20;
  • Голенчинском шоссе, дома №№ 13 (с корпусами), Конюшенный двор), 8 КНС№ 4.

До 15:30 холодной воды также не будет в домах №№ 2 и 3 на улице Забайкальской.