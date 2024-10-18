Минсельхоз прокомментировал информацию о росте цен на яйца в России

В Минсельхозе России заявили о стабильной ситуации на рынке продукции птицеводства, отметив, что отпускные цены по договорённости с торговыми сетями могут корректироваться, что не требует дополнительного регулирования.

Минсельхоз прокомментировал информацию о росте цен на куриные яйца в России. Об этом сообщило RT в пятницу, 18 октября.

В ведомстве заявили, что ситуация на рынке продукции птицеводства стабильная. В минсельхозе также уточнили, что отпускные цены по договоренности с торговыми сетями могут корректироваться, что не требует дополнительного регулирования.

Кроме того, по данным ведомства, отпускные цены на куриные яйца с начала года снизились в России на 20,6—26,6 процента.

Ранее «Ведомости» сообщали, что в России вырастут цены на куриные яйца.