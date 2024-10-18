Малков: продолжаем открывать в районах модельные библиотеки по нацпроекту «Культура»

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о том, что в регионе завершилось обновление центральной библиотеки в городе Спасске-Рязанском.

«Продолжаем создавать модельные библиотеки по нацпроекту „Культура“. После модернизации учреждение стало многофункциональным культурным центром. Появились удобные читальные залы, отдельные площадки для работы, обучения, мероприятий и отдыха. Установлены новые компьютеры, интерактивное оборудование и даже появился робот-помощник. Приобрели для библиотеки более четырех тысяч книг, фонды продолжим пополнять. Учли богатую историю края. Залы библиотеки оформлены в честь великого земляка Константина Эдуардовича Циолковского. Каждое пространство здесь — это своеобразное конструкторское бюро», — сказал он.

Ежегодно услугами Центральной библиотеки имени Левашова Спасского района пользуется почти четыре тысячи человек.

Учреждение активно развивает сотрудничество с образовательными, культурными организациями муниципалитета, реализует краеведческие проекты.

Благодаря нацпроекту «Культура» в модельной библиотеке существенно пополнился книжный фонд, создана комфортная среда для граждан с ограниченными возможностями здоровья. В одном из помещений размещен Музей истории библиотечного дела Спасского района. Посетители библиотеки смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.