Лавров отреагировал на заявление Киева о создании ядерного оружия

«Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не выйдет никогда и ни при каких обстоятельствах», — сказал Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на заявление Киева о создании ядерного оружия. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщило RT в своем Telegram-канале.

«Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не выйдет никогда и ни при каких обстоятельствах. Но он [украинский чиновник] уже отказался от этих слов. Наверное, проснулся, с другой ноги встал. Так что можно долго анализировать высказывания этого человека, его команды, но мы уже поняли тщетность всех этих попыток», — приводятся слова Лаврова.

Ранее издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщало, что Украина может за несколько недель создать ядерное оружие для использования против российской армии.