Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 19-20 октября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Во дворце спорта «Олимпийский» пройдут цирковое водное и ледовое шоу для взрослых и детей «Анна и Эльза» и «Мистическое шоу на воде. Шоу магии, воды, льда и света».

В концертном зале «СВОБОДА» event-холл выступит легенда nu-metall группа JANE AIR, а на сцене МКЦ пройдет концерт «Голоса Градского».

Во Дворце спорта «Олимпийский» пройдет торжественное открытие 14 сезона регионального этапа всероссийского фестиваля среди любительских команд Ночной хоккейной лиги.

Завершением «Есенинских дней» станет X Межрегиональный фестиваль театрального творчества «Тот образ во мне не угас…», который пройдет в государственном музее-заповеднике Сергея Есенина.

В ТРЦ «Марко Молл» пройдет музыкальный фестиваль Marko Fest.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».