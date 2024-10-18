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Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
15 октября 14:33
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«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
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В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
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В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 19-20 октября
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Во дворце спорта «Олимпийский» пройдут цирковое водное и ледовое шоу для взрослых и детей «Анна и Эльза» и «Мистическое шоу на воде. Шоу магии, воды, льда и света».

В концертном зале «СВОБОДА» event-холл выступит легенда nu-metall группа JANE AIR, а на сцене МКЦ пройдет концерт «Голоса Градского».

Во Дворце спорта «Олимпийский» пройдет торжественное открытие 14 сезона регионального этапа всероссийского фестиваля среди любительских команд Ночной хоккейной лиги.

Завершением «Есенинских дней» станет X Межрегиональный фестиваль театрального творчества «Тот образ во мне не угас…», который пройдет в государственном музее-заповеднике Сергея Есенина.

В ТРЦ «Марко Молл» пройдет музыкальный фестиваль Marko Fest.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».