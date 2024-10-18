Генсек НАТО: альянс продолжит укрепление присутствия у границ с Россией

По словам Рютте, НАТО нарастит системы ПВО, артиллерию, истребители 5-го поколения.

Генсек НАТО заявил, что альянс продолжит укрепление присутствия у границ с Россией. Об этом новый генсек альянса Марк Рютте заявил в пятницу, 18 октября. Его цитирует РИА Новости.

По словам Рютте, альянс нарастит системы ПВО, артиллерию, истребители 5-го поколения.

«Мы обсудили укрепление нашей коллективной обороны и сдерживания… Мы также недавно значительно усилили наше присутствие на восточном фланге и укрепили наше воздушное патрулирование. Союзники обеспечат дополнительные ПВО и артиллерийские системы, современные самолеты в основном 5-го поколения F-35», — сказал он.