Двоих бывших сотрудников рязанского предприятия осудили за коммерческий подкуп

Установлено, что фигуранты получили коммерческий подкуп более четырех млн рублей за обеспечение победы определенных организаций в торгах на поставку предприятию электрооборудования и иных товаров.

Двоих бывших сотрудников рязанского предприятия осудили за коммерческий подкуп. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Установлено, что фигуранты получили более четырех млн рублей за обеспечение победы определенных организаций в торгах на поставку предприятию электрооборудования и иных товаров.

При этом товары поставлялись предприятию по заведомо завышенной цене, чем были существенно нарушены законные интересы юридического лица.

Денежные средства поступали на расчетный счет подконтрольного одному из осужденных индивидуального предпринимателя под видом оплаты якобы поставленных им товаров и выполненных работ.

Приговором суда одному из виновных назначено наказание семь лет и три месяцев лишения свободы условно, второму- пять лет и четыре месяца.