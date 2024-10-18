Депутаты рязоблдумы посетили ряд домов, оставшихся без отопления из-за незавершенного капремонта

Ранее вопрос обсуждался на заседании комитета, по итогам которого было решено выехать на «проблемные» объекты.

Депутаты рязоблдумы посетили ряд домов, оставшихся без отопления из-за незавершенного капремонта. Об этом сообщает пресс-служба Думы.

Члены комитета по экономическим вопросам рязанской областной Думы — депутаты Дмитрий Боронтов и Татьяна Баринова — оценили ход выполнения капитального ремонта в многоквартирных жилых домах № 29 корпус 2 по Касимовскому шоссе и № 17 по улице Ленинского Комсомола, где нарушены сроки выполнения работ по замене систем теплоснабжения. Ранее вопрос обсуждался на заседании комитета, по итогам которого было решено выехать на «проблемные» объекты.

Отмечается, что в настоящее время на улице Ленинского Комсомола, дом № 17 поквартирное отопление запущено, но в полном объеме замена стояков отопления не выполнена, в том числе из-за запрета собственников обеспечить доступ в квартиры. Некоторые жилые помещения обогреваются частично, причины устраняются по жалобам владельцев. Работы по замене кровли планируется завершить в срок до 01.11.2024 г. , сейчас ведется замена 2-го слоя покрытия крыши.

В доме № 29 корпус 2 по Касимовскому шоссе до сих пор отопление отрезано, замена общедомовых коммуникаций в подвале не завершена, работы не закончены. В настоящее время увеличено количество специалистов на объекте, длительность рабочей смены. По заверению подрядчика, закончить подключение к стоякам отопления планируется до 21.10.2024, с этого момента будет возможно осуществить пуск тепла в доме.

«Сейчас самое главное — дать людям тепло. Проблем много, и решать их необходимо комплексно. Взяли на контроль данные объекты. Провели разъяснительную беседу с жителями об оплате коммунальной услуги по отоплению. На следующей неделе обязательно снова приедем проконтролировать: выполнены ли обязательства подрядчика», — прокомментировала Татьяна Баринова.

Депутаты пообщались с жителями, представителями подрядчика, управляющих компаний. По словам депутатов, проблемы вызваны целым комплексом нерешенных вопросов: несвоевременное заключение контракта на проведение капитального ремонта, привлечение недобросовестных субподрядчиков, нехватка квалифицированных рабочих кадров, запрет собственников на допуск в квартиры для проведения работ, отсутствие системного взаимодействия подрядной организации с управляющей компанией, «Фондом капитального ремонта».

«Провели тщательный осмотр „проблемных домов“, разбирались в причинах, оценили качество выполненных работ, обратили внимание на обнаруженные недостатки, несоблюдение рабочими техники безопасности, обозначили сроки запуска системы теплоснабжения. Точечно организуем поадресную проверку по жалобам жильцов. Будем обсуждать проблемы на всех уровнях, возможно, потребуется корректировка действующего законодательства по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов», — подытожил Дмитрий Боронтов.

На заседании профильного комитета рязоблдумы будут выработаны рекомендации и поручения министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области и Фонду капремонта многоквартирных домов.