Байден заявил, что украинцев ждет тяжелая зима

Он добавил, что обсудит с канцлером ФРГ Олафом Шольцом увеличение военной поддержки Киева, а также возможность использования российских активов для укрепления энергетической инфраструктуры Украины.

Джо Байден во время своего выступления в Германии заявил, что украинцев ждет тяжелая зима. Его слова передает Reuters.

«Поскольку Украине грозит очень тяжелая зима, мы должны сохранять нашу решимость», — сказал американский лидер.

Он добавил, что обсудит с канцлером ФРГ Олафом Шольцом увеличение военной поддержки Киева, а также возможность использования российских активов для укрепления энергетической инфраструктуры Украины.