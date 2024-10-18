18-летний рязанец погиб в зоне СВО

Афонин подписал контракт с Минобороны в июле этого года.

18-летний рязанец погиб в зоне СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Усы Куракиной».

По данным канала, рязанец Федор Афонин служил в подразделении «Волки». Во время атаки молодой человек отвлек на себя беспилотник и увел его от склада, подрыв которого мог привести к большому количеству человеческих жертв.

Отмечается, что Афонин подписал контракт с Минобороны в июле этого года. Молодого человека похоронили на Аллее героев 16 октября.