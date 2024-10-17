Журналисты второй раз «похоронили» рязанского путешественника Переседова

В четверг, 17 октября, на одном из рязанских новостных Telegram-каналов появилась информация о том, что рязанский путешественник и альпинист Владимир Переседов погиб в результате травмы, полученной во время подготовки к восхождению на гору-восьмитысячник Дхаулагири в Гималаях.

Журналисты второй раз «похоронили» рязанского путешественника Владимира Переседова. Об этом он сообщил на своей странице «Вконтакте».

В четверг, 17 октября, на одном из рязанских новостных Telegram-каналов появилась информация о том, что рязанский путешественник и альпинист Владимир Переседов погиб в результате травмы, полученной во время подготовки к восхождению на гору-восьмитысячник Дхаулагири в Гималаях.

По словам Владимира, журналисты «хоронят» его уже не первый раз. В июне 2018 года о нем писали, как о погибшим при восхождении на Казбек.

Напомним, Переседов был в группе из 15 человек, которые планировали покорить вершину, но попал под камнепад на этапе перед восхождением. Он получил перелом ноги.