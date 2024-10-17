Жительницу Михайлова осудили за убийство знакомого
Суд назначил рязанке наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Жительницу Михайлова осудили за убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
Установлено, что при распитии спиртных напитков между знакомыми произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла гостю удар ножом в область грудной клетки.
От полученного ранения потерпевший скончался на месте.
Суд назначил рязанке наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.