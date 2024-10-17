Житель Рязанской области спас в зоне СВО сотни бойцов

Кирпичев служит по контракту с осени 2022 года. Недавно он прибыл из зоны СВО в кратковременный отпуск.

Житель Новомичуринска Владимир Кирпичев спас в зоне СВО сотни бойцов. Об этом в четверг, 17 октября, сообщил ИД «Пресса».

Кирпичев служит по контракту с осени 2022 года. Недавно он прибыл из зоны СВО в кратковременный отпуск.

Отмечается, что военнослужащий с позывным «Старый» служил в 139-м штурмовом отряде. За время службы он обеспечил оперативную доставку в госпитали сотням раненых бойцов. Также он участвовал в событиях на Донбассе.

«Когда наши ребята вновь собрались вместе, чтобы защитить народ Донбасса, я, конечно же, не мог отсидеться дома, снова стал добровольцем. Уже не прячусь: давно числюсь в группе „Миротворец“», — рассказал боец.

По данным издания, за спиной у Кирпичева сотни километров освобожденной территории.

Новомичуринца наградили двумя Георгиевскими крестами и медалью «За спасение погибавших».