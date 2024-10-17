Застройщик теннисного центра в Полянах обжаловал штраф в полмиллиона

Застройщик теннисного центра около села Поляны ООО «Рязанский теннисный центр» подал апелляцию в суд на штраф в полмиллиона.

Застройщик теннисного центра около села Поляны ООО «Рязанский теннисный центр» подал апелляцию в суд на штраф в полмиллиона. Соответствующую информацию разместили в картотеке Арбитражного суда.

Напомним, прокуратура подавала в суд на компанию за незаконное строительство теннисного центра около Полян.

Суд решил оштрафовать ООО «Рязанский теннисный центр» на 500 тысяч рублей.