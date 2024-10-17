ВС России вернули контроль еще над двумя населенными пунктами в Курской области
Кроме того, под контролем ВС РФ оказался пропускной пункт Бондаревка.
ВС России вернули контроль еще над двумя населенными пунктами в Курской области. Об этом пишет Mash.
Российские войска освободили Старую Сорочину и Александрию.
Кроме того, под контролем ВС РФ оказался пропускной пункт Бондаревка.
По данным канала, порядка двух тысяч военнослужащих Украины могут в ближайшее время оказаться в окружении российской армии.